Степан Шерстнев

№94
Полузащитник
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Ближайший матч
Спартак - Крылья Советов
Команда
Крылья Советов
Гражданство
Россия
Возраст
20
Рост
182
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
Оренбург
2 : 1
Крылья Советов
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Оренбург
2
Крылья Советов
1
был в запасе
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 8:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Крылья Советов
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 8:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
СКА-Хабаровск
0
Крылья Советов
1
был в запасе
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 13:00
Краснодар-2
1 : 1
Крылья Советов
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Краснодар-2
1
Крылья Советов
1
был в запасе