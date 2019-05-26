Шарль Каборе
№77
Полузащитник
Подписаться
Команда
Динамо
Возраст
33
Рост
181
Вес
75
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Краснодар» попрощался с Перейрой и Каборе. Их футболки выстригли на газоне
#Краснодар
26 мая 2019, 15:55