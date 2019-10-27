Рон-Роберт Цилер
№16
Вратарь
Подписаться
Команда
Кельн
Возраст
32
Рост
188
Вес
81
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Эмоции, безумие, психоз – как лучше всего описать удар по сопернику сразу после гола?
#Рон-Роберт Цилер
27 октября 2019, 12:10