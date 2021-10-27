Ricardo Van Rhijn

№16
Нападающий
Ricardo Van Rhijn
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Статистика
Матчи
Сезон:
2021/2022
Турнир:
германия. кубок
27.10.2021 27 окт. 2021 ср 19:30
Байер
1 : 2
Карлсруэ
27.10.2021 27 окт. 2021 ср 19:30
был в запасе
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
1
Карлсруэ
2
был в запасе