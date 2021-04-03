Максим Пикатов

№16
Полузащитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Возраст
20
Рост
176
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 15:00
Шинник
0 : 1
Динамо
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 72'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Шинник
0
Динамо
1
минуты: 1' - 72' / Россия. ФНЛ, 34 тур