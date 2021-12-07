Оуэн Отасови

№8
Полузащитник
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Команда
Брюгге
Гражданство
США
Возраст
21
Рост
183
Вес
82
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
лига чемпионов
07.12.2021 07 дек. 2021 вт 20:45
ПСЖ
4 : 1
Брюгге
07.12.2021 07 дек. 2021 вт 20:45
был в запасе
Лига чемпионов, 6 тур
ПСЖ
4
Брюгге
1
был в запасе