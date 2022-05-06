Владимир Осипов

№91
Полузащитник
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Ближайший матч
Нефтехимик - Алания
Команда
Нефтехимик
Гражданство
Россия
Возраст
20
Рост
175
Вес
75
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
россия. фнл
06.05.2022 06 мая 2022 пт 17:00
Нефтехимик
-:-
Алания
06.05.2022 06 мая 2022 пт 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Нефтехимик
-
Алания
-
17.07.2021 17 июля 2021 сб 16:00
Нефтехимик
0 : 0
СКА-Хабаровск
17.07.2021 17 июля 2021 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Нефтехимик
0
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
10.07.2021 10 июля 2021 сб 18:00
Нефтехимик
1 : 0
Олимп-Долгопрудный
10.07.2021 10 июля 2021 сб 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Нефтехимик
1
Олимп-Долгопрудный
0
был в запасе
24.07.2021 24 июля 2021 сб 18:00
Волгарь
1 : 0
Нефтехимик
24.07.2021 24 июля 2021 сб 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Волгарь
1
Нефтехимик
0
был в запасе