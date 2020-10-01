Nikola Jambor

№23
Нападающий
Nikola Jambor
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Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
лига европы квалификация
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 22:00
Риу Аве
2(8) : 2(9)
Милан
203'
203'
203'
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 22:00
203'
минуты: 75' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Риу Аве
2
Милан
2
минуты: 75' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 20:00
Бешикташ
1(2) : 1(4)
Риу Аве
203'
203'
203'
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 20:00
203'
минуты: 79' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Бешикташ
1
Риу Аве
1
минуты: 79' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 21:00
Борац
0 : 2
Риу Аве
90'
90'
90'
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 21:00
90'
минуты: 90' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Борац
0
Риу Аве
2
минуты: 90' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд