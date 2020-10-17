Nikita Egyazarov

№90
Нападающий
Nikita Egyazarov
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Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
россия. фнл
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 14:00
Иртыш
0 : 0
Краснодар-2
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Иртыш
0
Краснодар-2
0
был в запасе