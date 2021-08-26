Michael O'Halloran

№17
Нападающий
Michael O'Halloran
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Статистика
Матчи
Сезон:
2021/2022
Турнир:
26.08.2021 26 авг. 2021 чт 21:00
Сент-Джонстон
0 : 2
ЛАСК
26.08.2021 26 авг. 2021 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Сент-Джонстон
0
ЛАСК
2
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 4 раунд
19.08.2021 19 авг. 2021 чт 20:00
ЛАСК
1 : 1
Сент-Джонстон
19.08.2021 19 авг. 2021 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
ЛАСК
1
Сент-Джонстон
1
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 4 раунд