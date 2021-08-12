Дарко Мицевски

№8
Полузащитник
Подписаться
Команда
Вардар
Гражданство
Северная Македония
Возраст
30
Рост
180
Вес
73
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2021/2022
Турнир:
лига конференций
12.08.2021 12 авг. 2021 чт 20:00
РФШ
0 : 1
Гент
12.08.2021 12 авг. 2021 чт 20:00
был в запасе
Лига конференций, 3 раунд
РФШ
0
Гент
1
был в запасе
22.07.2021 22 июля 2021 чт -:-
РФШ
3 : 0
Академия Пушкаша
22.07.2021 22 июля 2021 чт -:-
был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
РФШ
3
Академия Пушкаша
0
был в запасе
05.08.2021 05 авг. 2021 чт 21:30
Гент
2 : 2
РФШ
05.08.2021 05 авг. 2021 чт 21:30
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Гент
2
РФШ
2
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 3 раунд
29.07.2021 29 июля 2021 чт 21:00
Академия Пушкаша
0 : 2
РФШ
29.07.2021 29 июля 2021 чт 21:00
был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Академия Пушкаша
0
РФШ
2
был в запасе