Энаут Менди

№28
Нападающий
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Команда
Эйбар
Гражданство
Испания
Возраст
22
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
испания. примера
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 13:00
Эйбар
0 : 0
Осасуна
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 13:00
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Эйбар
0
Осасуна
0
был в запасе