Матье Вальбуэна
№28
Полузащитник
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Команда
Олимпиакос
Возраст
36
Рост
167
Вес
58
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Бензема и Вальбуэна судятся уже шестой год. Все из-за шантажа видео, которое так никто и не увидел
#Матье Вальбуэна
31 марта, 21:07