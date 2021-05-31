Maarten Paes

№16
Нападающий
Maarten Paes
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Статистика
Матчи
Сезон:
2021
Турнир:
молодежный чемпионат европы групповой этап
31.05.2021 31 мая 2021 пн 19:00
Нидерланды (мол.)
2 : 1
Франция (мол.)
31.05.2021 31 мая 2021 пн 19:00
был в запасе
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 1/4 финала
Нидерланды (мол.)
2
Франция (мол.)
1
был в запасе
30.03.2021 30 марта 2021 вт 19:00
Нидерланды (мол.)
6 : 1
Венгрия (мол.)
30.03.2021 30 марта 2021 вт 19:00
был в запасе
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур
Нидерланды (мол.)
6
Венгрия (мол.)
1
был в запасе
27.03.2021 27 марта 2021 сб 23:00
Германия (мол.)
1 : 1
Нидерланды (мол.)
27.03.2021 27 марта 2021 сб 23:00
был в запасе
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 1 тур
Германия (мол.)
1
Нидерланды (мол.)
1
был в запасе