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Криштиану Роналду
Пабло Гавира
Лионель Месси
Неймар Да Силва
Серхио Агуэро
Андрей Мостовой
Артем Дзюба
Хоакин Санчес Родригес
Златан Ибрагимович
Килиан Мбаппе
Луис Суарес
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Уэльс
Спартак
Зенит
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ЦСКА
Тоттенхэм
Ростов
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Локомотив
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РПЛ
Станислав Черчесов
Лига чемпионов
Спартак
Россия
Криштиану Роналду
Андрей Аршавин
Израиль
Лионель Месси
Зенит
АПЛ
Бокс
Новости
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
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Maarten Paes
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Maarten Paes
№16
Нападающий
Maarten Paes
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Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2021
Турнир:
молодежный чемпионат европы групповой этап
31.05.2021
31 мая 2021
пн
19:00
Нидерланды (мол.)
2 : 1
Франция (мол.)
31.05.2021
31 мая 2021
пн
19:00
был в запасе
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 1/4 финала
Нидерланды (мол.)
2
Франция (мол.)
1
был в запасе
30.03.2021
30 марта 2021
вт
19:00
Нидерланды (мол.)
6 : 1
Венгрия (мол.)
30.03.2021
30 марта 2021
вт
19:00
был в запасе
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур
Нидерланды (мол.)
6
Венгрия (мол.)
1
был в запасе
27.03.2021
27 марта 2021
сб
23:00
Германия (мол.)
1 : 1
Нидерланды (мол.)
27.03.2021
27 марта 2021
сб
23:00
был в запасе
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 1 тур
Германия (мол.)
1
Нидерланды (мол.)
1
был в запасе