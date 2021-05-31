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Чемпионат Европы U-21
Нидерланды (мол.) VS Франция (мол.)
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Нидерланды (мол.) - Франция (мол.): 31 мая 2021 смотреть онлайн
Нидерланды (мол.)
-:-
Нидерланды (мол.) - Франция (мол.): 31 мая 2021 смотреть онлайн
Франция (мол.)
Чемпионат Европы U-21, 1/4 финала
Чемпионат Европы U-21,
1/4 финала
31 мая 2021, -:- МСК
31.05.2021, -:- МСК
понедельник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Нидерланды (мол.)
мин
1
Шерпен
Кьел Шерпен
5
Баккер
Митчел Баккер
12
Тезе
Джордан Тезе
3
Схюрс
Перр Схюрс
4
Ботман
Свен Ботман
7
Клюйверт
Джастин Клюйверт
10
де Вит
Дани де Вит
6
Ferdi Kadioglu
Ferdi Kadioglu
20
Abdou Harroui
Abdou Harroui
14
Гакпо
Коди Гакпо
9
Боадю
Мирон Боадю
Запасные
16
Бейлов
Джастин Бейлов
-
2
Зеефуик
Дейовайсио Зеефуик
-
18
Гертрейда
Лютсхарел Гертрейда
-
15
Маласья
Тайрел Маласья
-
21
Дилросун
Явайро Дилросун
-
17
Эккеленкамп
Юрген Эккеленкамп
-
13
Danilho Doekhi
Danilho Doekhi
-
23
Maarten Paes
Maarten Paes
-
19
Бробби
Брайан Бробби
-
22
Ludovit Reis
Ludovit Reis
-
Франция (мол.)
мин
1
Лафон
Альбан Лафон
21
Мауасса
Файто Мауасса
12
Кунде
Жюль Кунде
5
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
13
Дагба
Колин Дагба
8
Клод-Морис
Алексис Клод-Морис
14
Чуамени
Орельен Чуамени
10
Гендузи
Маттео Гендузи
11
Иконе
Нанитамо Иконе
22
Эдуард
Одсонн Эдуард
9
Гуири
Амин Гуири
Запасные
16
Берто
Димитри Берто
-
23
Мелье
Илан Мелье
-
6
Конате
Ибраима Конате
-
3
Фофана
Уэсли Фофана
-
7
Трюффер
Адриен Трюффер
-
2
Калюлю
Пьер Калюлю
-
4
Камара
Бубакар Камара
-
20
Сумаре
Бубакари Сумаре
-
17
Камавинга
Эдуардо Камавинга
-
15
Февр
Ромен Февр
-
19
Лорьенте
Арман Лорьенте
-
18
Муани
Рандаль Коло Муани
-