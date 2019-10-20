Лукас Сантос
№28
Нападающий
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Команда
Возраст
22
Рост
164
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ЦСКА спасет человек, который у них уже есть − это тот кучерявый бразилец
#Лукас Сантос
20 октября 2019, 11:00