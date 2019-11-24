Кирилл Набабкин
№14
Защитник
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Команда
ЦСКА
Возраст
34
Рост
184
Вес
74
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Кирюша, мамочка ждет тебя после матча». ЦСКА ответил на кричалку фанатов о Набабкине
#Кирилл Набабкин
24 ноября 2019, 17:10