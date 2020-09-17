Jorge Méndez

№44
Нападающий
Jorge Méndez
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Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
лига европы квалификация
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 21:45
ДАК 1904
5 : 3
Яблонец
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
ДАК 1904
5
Яблонец
3
был в запасе
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 21:30
ЛАСК
7 : 0
ДАК 1904
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 21:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
ЛАСК
7
ДАК 1904
0
был в запасе