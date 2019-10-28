Фил Ягиелка
№15
Защитник
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Команда
Шеффилд Юнайтед
Возраст
38
Рост
180
Вес
76
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Почему футболисты выходят на поле с детьми? Как на этом зарабатывают? Причем тут McDonald’s?
#Футбол
28 октября 2019, 11:18