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Фернандо Форестьери
№45
Нападающий
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Команда
Удинезе
Возраст
31
Рост
172
Вес
67
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Игрока удалили за празднование с фанатом. Этого никто не понял
#Фернандо Форестьери
17 февраля 2019, 20:20
#Фернандо Форестьери
17 февраля 2019, 20:20