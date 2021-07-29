Dimitrios Manos

№9
Нападающий
Dimitrios Manos
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Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
лига конференций
29.07.2021 29 июля 2021 чт 21:30
Арис
2 : 1
Астана
36'
36'
36'
29.07.2021 29 июля 2021 чт 21:30
36'
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Арис
2
Астана
1
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 2 раунд
22.07.2021 22 июля 2021 чт 16:00
Астана
2 : 0
Арис
22.07.2021 22 июля 2021 чт 16:00
был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Астана
2
Арис
0
был в запасе