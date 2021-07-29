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Арис VS Астана
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Арис - Астана: 29 июля 2021 смотреть онлайн
Арис
Салоники
-:-
-:-
Арис - Астана: 29 июля 2021 смотреть онлайн
Астана
Нур-Султан
Лига конференций, 2 раунд
Лига конференций,
2 раунд
29 июля 2021, -:- МСК
29.07.2021, -:- МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
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Предварительный состав
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Арис
мин
16
Bruno Gama
Bruno Gama
6
James Jeggo
James Jeggo
23
JuliÃ¡n Cuesta
JuliÃ¡n Cuesta
92
Lindsay Rose
Lindsay Rose
88
Lucas Sasha
Lucas Sasha
10
Giannis Fetfatzidis
Giannis Fetfatzidis
26
Javier Matilla
Javier Matilla
4
Toni Datković
Toni Datković
18
Facundo Bertoglio
Facundo Bertoglio
11
Cristian Lopez
Cristian Lopez
Запасные
66
Emanuel Sakic
Emanuel Sakic
-
5
Georgios Delizisis
Georgios Delizisis
-
7
Daniel Mancini
Daniel Mancini
-
40
Petros Bagalianis
Petros Bagalianis
-
30
Zacharie Boucher
Zacharie Boucher
-
27
Panagiotis Sengergis
Panagiotis Sengergis
-
9
Dimitrios Manos
Dimitrios Manos
-
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Астана
мин
4
Радакович
Урош Радакович
11
Барсегян
Тигран Барсегян
7
Эбонг
Макс Эбонг
20
Сотириу
Пиерос Сотириу
1
Nenad Eric
Nenad Eric
44
Evgeny Postnikov
Evgeny Postnikov
24
Luka Simunovic
Luka Simunovic
9
Dorin Rotariu
Dorin Rotariu
Запасные
22
Непогодов
Дмитрий Непогодов
-
15
Бейсебеков
Абзал Бейсебеков
-
28
Перцух
Юрий Перцух
-
14
Marin Tomasov
Marin Tomasov
-
27
YurÃ¯Ã½ LogvÃ¯nenko
YurÃ¯Ã½ LogvÃ¯nenko
-
73
D. Zhalmukan
D. Zhalmukan
-
Главный тренер
Станимир Стойлов