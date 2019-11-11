Давид Абрахам
№19
Защитник
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Команда
Айнтрахт
Возраст
34
Рост
188
Вес
85
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
В Бундеслиге капитан сбил с ног тренера соперника и спровоцировал большой конфликт. После игры все сразу помирились
#Бундеслига
11 ноября 2019, 14:40