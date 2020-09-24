Bujar Shabani

№25
Нападающий
Bujar Shabani
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Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
лига европы квалификация
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 21:30
Легия
2 : 0
Дрита
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Легия
2
Дрита
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 21:00
Силекс
0 : 2
Дрита
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 21:00
минуты: 76' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Силекс
0
Дрита
2
минуты: 76' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд