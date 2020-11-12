Александру Бойчук

№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Молдова
Возраст
24
Рост
191
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020
Турнир:
товарищеские матчи. сборные
12.11.2020 12 нояб. 2020 чт 20:00
Молдавия
0 : 0
Россия
12.11.2020 12 нояб. 2020 чт 20:00
был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные, Ноябрь
Молдавия
0
Россия
0
был в запасе