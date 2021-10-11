Bjorn Johnsen

№23
Нападающий
Bjorn Johnsen
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Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2021
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
11.10.2021 11 окт. 2021 пн 21:45
Норвегия
2 : 0
Черногория
11.10.2021 11 окт. 2021 пн 21:45
минуты: 1' - 64'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 8 тур
Норвегия
2
Черногория
0
минуты: 1' - 64' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 8 тур