Бернард Бериша
№77
Полузащитник
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Команда
Ахмат
Гражданство
Косово
Дата рождения
24 окт. 1991 (29) лет
Рост
174
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сербия возмутилась флагом Косово на стадионе «Ахмата». Клуб убрал, хотя его игрок официально выступает за эту сборную
#Ахмат
05 апреля 2019, 19:04
# новости спорта
Бериша реализовал четыре пенальти за карьеру. Два – в матчах с «Зенитом»
21 ноября 2020, 18:48