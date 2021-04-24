Даниил Ярусов

№90
Вратарь
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Ближайший матч
Оренбург - Олимп-Долгопрудный
Команда
Олимп-Долгопрудный
Гражданство
Россия
Возраст
21
Рост
185
Вес
71
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
россия. фнл
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
Чайка
1 : 1
Чертаново
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
Чайка
1
Чертаново
1
был в запасе
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 18:00
Чайка
0 : 1
Оренбург
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Чайка
0
Оренбург
1
был в запасе
24.03.2021 24 марта 2021 ср 18:30
Велес
0 : 1
Чайка
24.03.2021 24 марта 2021 ср 18:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Велес
0
Чайка
1
был в запасе
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 16:00
Факел
1 : 1
Чайка
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Факел
1
Чайка
1
был в запасе
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 15:00
Волгарь
2 : 1
Чайка
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Волгарь
2
Чайка
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 15:00
Алания
1 : 1
Чайка
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Алания
1
Чайка
1
был в запасе