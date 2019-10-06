Ярослав Годзюр
№31
Вратарь
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Команда
Урал
Возраст
36
Рост
194
Вес
88
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Баклов сыграл против ЦСКА, «Спартака» и «Зенита». Результат – 7 пропущенных голов и 2 голевые ошибки
#Олег Баклов
06 октября 2019, 13:52