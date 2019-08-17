Ариц Адурис
№20
Нападающий
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Команда
Возраст
40
Рост
182
Вес
78
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Почему Адурис крут даже в 38 лет. Помогают страсть к игре и много спорта в детстве
#Ариц Адурис
17 августа 2019, 12:25