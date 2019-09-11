Арда Туран
№14
Полузащитник
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Команда
Истанбул Башакшехир
Возраст
34
Рост
177
Вес
76
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Два года кошмара Арды Турана: драка, угрозы, дисквалификация, теперь условный срок
#Арда Туран
11 сентября 2019, 17:29