Андрей Климович
№38
Вратарь
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Команда
Оренбург
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
27 авг. 1988 (32) года
Рост
195
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Узнали вратаря «Оренбурга» в образе Льва Яшина?
#Андрей Климович
20 октября 2019, 12:50