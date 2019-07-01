Амр Варда
№74
Полузащитник
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Команда
ПАОК
Гражданство
Египет
Дата рождения
17 сент. 1993 (27) лет
Рост
176
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Египетского футболиста хотели выгнать из сборной за домогательства. Но в дело вмешался Салах
#Кубок Африки
01 июля 2019, 15:18