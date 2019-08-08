Александер Содерлунд
№14
Нападающий
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Команда
Русенборг
Возраст
33
Рост
187
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Вы смотрели игру «Краснодара», но в Лиге чемпионов были и другие важные матчи
#Лига чемпионов
08 августа 2019, 01:50