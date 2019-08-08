Алекс Ивоби
№17
Нападающий
Подписаться
Команда
Эвертон
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
3 мая 1996 (25) лет
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Давид Луис перешел в «Арсенал», а Сессеньон – в «Тоттенхэм». Итоги последнего дня трансферного окна в АПЛ
#АПЛ
08 августа 2019, 23:41