Хони Аламо

№37
Нападающий
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Ближайший матч
Эльче - Осасуна
Команда
Эльче
Гражданство
Испания
Возраст
20
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
06.01.2022 06 янв. 2022 чт 22:00
Альмерия
1 : 2
Эльче
06.01.2022 06 янв. 2022 чт 22:00
был в запасе
Испания. Кубок, 1/16 финала
Альмерия
1
Эльче
2
был в запасе
15.12.2021 15 дек. 2021 ср 23:00
Унионистас де Саламанка
0 : 1
Эльче
15.12.2021 15 дек. 2021 ср 23:00
был в запасе
Испания. Кубок, 2 раунд
Унионистас де Саламанка
0
Эльче
1
был в запасе
02.12.2021 02 дек. 2021 чт 22:00
Лехона
0 : 2
Эльче
02.12.2021 02 дек. 2021 чт 22:00
был в запасе
Испания. Кубок, 1 раунд
Лехона
0
Эльче
2
был в запасе