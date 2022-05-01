Амир Адуев

№6
Полузащитник
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Ближайший матч
Ахмат - ЦСКА
Команда
Ахмат
Гражданство
Россия
Возраст
22
Рост
181
Вес
66
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
01.05.2022 01 мая 2022 вс 19:00
Ахмат
-:-
ЦСКА
01.05.2022 01 мая 2022 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Ахмат
-
ЦСКА
-
12.12.2021 12 дек. 2021 вс 16:30
Ахмат
4 : 1
Химки
12.12.2021 12 дек. 2021 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ахмат
4
Химки
1
был в запасе
27.11.2021 27 нояб. 2021 сб 16:30
Ахмат
2 : 0
Ростов
27.11.2021 27 нояб. 2021 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ахмат
2
Ростов
0
был в запасе
24.10.2021 24 окт. 2021 вс 16:30
Ахмат
1 : 0
Урал
24.10.2021 24 окт. 2021 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
1
Урал
0
был в запасе
18.09.2021 18 сент. 2021 сб 19:00
Ахмат
0 : 2
Краснодар
18.09.2021 18 сент. 2021 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Ахмат
0
Краснодар
2
был в запасе
14.08.2021 14 авг. 2021 сб 20:00
Ахмат
2 : 1
Динамо
14.08.2021 14 авг. 2021 сб 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ахмат
2
Динамо
1
был в запасе
02.08.2021 02 авг. 2021 пн 20:00
Ахмат
1 : 2
Сочи
02.08.2021 02 авг. 2021 пн 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Ахмат
1
Сочи
2
был в запасе
31.10.2021 31 окт. 2021 вс 14:00
Уфа
1 : 0
Ахмат
31.10.2021 31 окт. 2021 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Уфа
1
Ахмат
0
был в запасе
17.10.2021 17 окт. 2021 вс 16:30
Химки
2 : 0
Ахмат
17.10.2021 17 окт. 2021 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Химки
2
Ахмат
0
был в запасе
26.09.2021 26 сент. 2021 вс 16:30
Ростов
1 : 2
Ахмат
26.09.2021 26 сент. 2021 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ростов
1
Ахмат
2
был в запасе
11.09.2021 11 сент. 2021 сб 16:30
Зенит
3 : 1
Ахмат
11.09.2021 11 сент. 2021 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Зенит
3
Ахмат
1
был в запасе
21.08.2021 21 авг. 2021 сб 16:00
ЦСКА
2 : 0
Ахмат
21.08.2021 21 авг. 2021 сб 16:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
ЦСКА
2
Ахмат
0
был в запасе
08.08.2021 08 авг. 2021 вс 20:00
Рубин
2 : 1
Ахмат
08.08.2021 08 авг. 2021 вс 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Рубин
2
Ахмат
1
был в запасе
25.07.2021 25 июля 2021 вс 19:00
Крылья Советов
1 : 2
Ахмат
25.07.2021 25 июля 2021 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Крылья Советов
1
Ахмат
2
был в запасе