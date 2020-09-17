A. Gashi

№0
Нападающий
A. Gashi
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Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
лига европы квалификация
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 21:00
Кукеси
0 : 4
Вольфсбург
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 21:00
минуты: 46' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Кукеси
0
Вольфсбург
4
минуты: 46' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд