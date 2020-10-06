Виктор Осимхен
№7
Нападающий
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Команда
Наполи
Возраст
22
Рост
185
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
20 главных трансферов летнего окна
#АПЛ
06 октября 2020, 01:15