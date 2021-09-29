Константин Базелюк

№11
Нападающий
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Ближайший матч
Акрон - Текстильщик
Команда
Акрон
Гражданство
Россия
Возраст
29
Рост
187
Вес
78
Лента
Материалы
Статистика
Матчи
Смешной автогол в ФНЛ. Вратарь «Зенита» бросил из штрафной, но попал в своего
#ФНЛ