Игорь Смольников
№28
Защитник
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Команда
Краснодар
Возраст
32
Рост
181
Вес
75
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
36 светлых историй из сезона РПЛ
#РПЛ
24 июля 2020, 17:30