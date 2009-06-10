Звезда

Серпухов
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Результаты
10.06.2009 10 июня 2009 ср 23:00
Звезда
0 : 2
Сатурн
10.06.2009 10 июня 2009 ср 23:00
1/64 финала
Звезда
0
Сатурн
2
Россия. Кубок , 1/64 финала
20.05.2009 20 мая 2009 ср 23:00
Рязань
1 : 3
Звезда
20.05.2009 20 мая 2009 ср 23:00
1/128 финала
Рязань
1
Звезда
3
Россия. Кубок , 1/128 финала
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