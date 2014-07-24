Зестафони

Зестафони
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Грузия
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Давид Абашидзе
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Результаты
24.07.2014 24 июля 2014 чт 20:30
Спартак
3 : 0
Зестафони
24.07.2014 24 июля 2014 чт 20:30
2 раунд
Спартак
3
Зестафони
0
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
17.07.2014 17 июля 2014 чт 19:00
Зестафони
0 : 0
Спартак
17.07.2014 17 июля 2014 чт 19:00
2 раунд
Зестафони
0
Спартак
0
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
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