Ворматия Вормс

Вормс
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Страна
Германия
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Состав
Результаты
Результаты
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 16:30
Ворматия Вормс
1 : 6
Вердер
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 16:30
1/32 финала
Ворматия Вормс
1
Вердер
6
Германия. Кубок , 1/32 финала
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