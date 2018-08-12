Витербесе

Витербесе
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Страна
Италия
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Состав
Результаты
Результаты
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 21:30
Сампдория
1 : 0
Витербесе
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 21:30
1/64 финала
Сампдория
1
Витербесе
0
Италия. Кубок , 1/64 финала
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