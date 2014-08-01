Витязь

Крымск
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Страна
Россия
Стадион
СК Гигант
Лента
Состав
Результаты
Результаты
01.08.2014 01 авг. 2014 пт 17:00
Витязь
2 : 3
Черноморец
01.08.2014 01 авг. 2014 пт 17:00
1/256 финала
Витязь
2
Черноморец
3
Россия. Кубок , 1/256 финала
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