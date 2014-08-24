Виртус Ланчано

Ланчано
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Италия
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Результаты
Результаты
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 20:00
Виртус Ланчано
0 : 1
Дженоа
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 20:00
3 раунд
Виртус Ланчано
0
Дженоа
1
Италия. Кубок , 3 раунд
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