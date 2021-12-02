Вилья де Фортуна

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Испания
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Состав
Результаты

Состав

Лучшие в составе
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
10
Nico Carrasco N.
Нап
0
0
0
0
0
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Результаты
02.12.2021 02 дек. 2021 чт 23:00
Вилья де Фортуна
0 : 7
Кадис
02.12.2021 02 дек. 2021 чт 23:00
1 раунд
Вилья де Фортуна
0
Кадис
7
Испания. Кубок , 1 раунд
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