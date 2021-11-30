Виктория

Ла-Корунья
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Испания
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Результаты
Результаты
30.11.2021 30 нояб. 2021 вт 21:00
Виктория
0 : 8
Вильярреал
30.11.2021 30 нояб. 2021 вт 21:00
1 раунд
Виктория
0
Вильярреал
8
Испания. Кубок , 1 раунд
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