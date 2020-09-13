Виденбрюк

Реда-Виденбрюк
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Страна
Германия
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Лента
Состав
Результаты
Результаты
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 16:30
Виденбрюк
0 : 5
Падерборн
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 16:30
1/32 финала
Виденбрюк
0
Падерборн
5
Германия. Кубок , 1/32 финала
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